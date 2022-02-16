Инфекционист Тимаков объяснил наличие антител к COVID-19 у детей в Москве

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Детский иммунитет к коронавирусу более стойкий и длительный. В настоящее время у несовершеннолетних чаще встречаются антитела к коронавирусу, потому что дети уже столкнулись с заболеванием в первую и вторую волны пандемии, но перенесли заболевание в легкой форме. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

— Я говорил еще с осеннего периода, что дети уже столкнулись с коронавирусной инфекцией больше, чем взрослые. Большинство детей переболело коронавирусной инфекцией. А сейчас, после «омикрон»-штамма, который был в Москве и Московской области, большая часть детей, более 90 процентов, будут иметь иммунитет к коронавирусной инфекции, — заявил специалист в комментарии Life.ru.

Он добавил, что в больницу попадают дети, которые переносят болезнь в тяжелой форме, но это единицы от общего числа заболевших. Чаще всего у таких детей имеются сопутствующие заболевания.

До этого сообщалось, что центр имени Гамалеи не нашел в Москве детей от 6 до 11 лет без антител к коронавирусу. Из-за таких результатов специалисты вносят изменения в протокол исследования вакцины «Спутник М», предназначенной для детей.