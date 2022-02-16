Появилось видео опроса отца близнецов, найденных в тяжелом состоянии в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Семья госпитализированных в тяжелом состоянии младенцев в столице состояла на учете как находящаяся в социально-опасном положении. Об этом сообщается в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

Ведомство опубликовало видео опроса отца семейства, во время которого он даже не смог вспомнить даты рождения собственных детей.

16 февраля прокуратура сообщила, что двух восьмимесячных близнецов нашли в квартире на востоке Москвы. По имеющимся данным, с конца мая 2021 года по февраль 2022 года супруги систематически причиняли своим малолетним детям физические, психические и нравственные страдания. Эти действия в итоге привели к их истощению и ухудшению здоровья. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в городскую больницу. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает.

Известно, что супруги ведут асоциальный образ жизни. Они ранее были лишены родительских прав в отношении еще восьми детей.

— Мужчина и его супруга были лишены родительских прав в отношении восьми несовершеннолетних детей 2006, 2007, 2013, 2015, 2017, 2019 г.р. и двоих детей 2018 г.р, — сообщили в прокуратуре.

В отношении родителей близнецов было возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайствами об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следствие намерено дать оценку работе местных органов профилактики.

Ранее мать рассказала о том, как ухаживала за детьми и почему не кормила их.