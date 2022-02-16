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Госдума разрешила взыскивать «незаконные» деньги чиновников в банках

Иван Юминов

Политика
Госдума разрешила взыскивать «незаконные» деньги чиновников в банках
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента в среду, 16 февраля.

— Принятый сегодня закон предоставляет возможность обращать в доход государства средства со счетов чиновников, сотрудников госкорпораций и иных структур, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства, а также их супругов и несовершеннолетних детей, если законность происхождения этих средств невозможно подтвердить. Речь идет о суммах свыше десяти тысяч рублей, — рассказал парламентарий Василий Пискарев.

Действующее законодательство, уточнил он, не предусматривает нормы о возможности изъятия денежных средств со счетов. Запрашивать документы и обращаться в суд для изъятия финансов будет генпрокурор или подчиненные ему прокуроры, приводит слова Пискарева сайт Госдумы.

9 февраля депутат Госдумы Александр Хинштейн внес на рассмотрение законопроект, который обязует государственные органы власти завести официальные аккаунты в социальных сетях. Внесение изменений предполагается в статью Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты.

В документе рассматривается идея о создании официального сайта, который будет содержать и распространять актуальную информацию о своей деятельности в Сеть для каждого государственного органа или организации.

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