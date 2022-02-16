Зачем детям вакцина при высоком коллективном иммунитете к COVID-19

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Из-за распространения «омикрона» практически все дети в больших городах переболели коронавирусом. Несмотря на наличие антител, их все равно лучше вакцинировать: со временем защита от заболевания снизится. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал молекулярный биолог и вирусолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев, комментируя заявление Александра Гинцбурга о высоком иммунитете у детей в Москве.

По словам вирусолога, в других городах-миллионниках процент переболевших детей также может быть очень высоким.

— В мелких городах ситуация может отличаться в лучшую сторону, потому что в основном дети переболели «омикроном», так как он гораздо заразнее. Если дети реже заражались предыдущими вариантами, то «омикрон», конечно, заразил гораздо больше детей, — рассказал специалист.

Скулачев отметил, что эпидемия «омикрона» идет от города к городу. В каких-то местах она еще не началась, но может начаться в любой момент. В этом случае важно, чтобы успела сработать вакцина: ее действие начинается только через 30 дней после введения, рассказал собеседник «ВМ».

Решение центра им. Гамалеи поднять минимальный порог антител для участия в испытаниях вакцины для детей от 6 до 11 лет — логичный шаг, уверен специалист.

— Меньше 100 BAU на миллилитр — свидетельство о довольно давно перенесенном заболевании. В принципе, это разумно, хотя эксперимент будет не настолько чистым, будет изучаться скорее эффективность ревакцинации. Точнее, вакцинации после перенесенного заболевания, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Рано или поздно вакцинировать детей понадобится, так как уровень антител у них будет снижаться, резюмировал Скулачев.

Все дети в Москве в возрасте от 6 до 11 лет имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом в среду, 16 февраля, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы, то детей с отрицательными показателями по антителам к COVID-19 просто нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом, — сказал он.

Гинцбург отметил, что в соответствии с ситуацией в протокол исследований вакцины для детей внесут изменения.