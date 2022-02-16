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Вопрос о жилье для найденных в московской квартире младенцев решат после их выписки

Евгений Белоусов

Происшествия
Вопрос о жилье для найденных в московской квартире младенцев решат после их выписки
Фото: Прокуратура Москвы

Где будут жить найденные в московской квартире восьмимесячные близнецы, решат после их выписки. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

Также в ведомстве отметили, что сейчас жизни малышей ничего не угрожает.

— Врачи оказывают детям необходимую медицинскую помощь, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

16 февраля прокуратура сообщила, что двух восьмимесячных близнецов нашли в квартире на востоке Москвы. По имеющимся данным, с конца мая 2021 года по февраль 2022 года супруги систематически причиняли своим малолетним детям физические, психические и нравственные страдания. Эти действия в итоге привели к их истощению и ухудшению здоровья. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в городскую больницу.

Известно, что супруги ведут асоциальный образ жизни. Они ранее были лишены родительских прав в отношении еще восьми детей.

В отношении родителей близнецов было возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайствами об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следствие намерено дать оценку работе местных органов профилактики.

Мать детей рассказала о том, как ухаживала за детьми и почему не кормила их.

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