Петербуржцы смогут регистрировать браки в городских музеях и дворцах

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители Санкт-Петербурга смогут регистрировать браки в городских музеях и дворцах, исторических парках и других учреждениях культуры. Подобное предложение поддержал председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

В настояще время парламентарии разрабатывают проект изменений в соответствующие законы: Семейный кодекс РФ и закон «Об актах гражданского состояния». После этого выездная регистрация станет возможной для всех желающих.

— Для нашего парламента это еще один шаг к открытости. В нашем городе большое количество дворцов, знаковых мест, где люди могли бы проводить церемонии бракосочетания. В целом, идея интересная, но требует тщательной проработки, — цитирует Бельского издание «Невские новости».

По его словам, это станет отличным подарком для жителей города, а также станет дополнительным источником дохода для учреждений культуры.

Ранее стало известно, что Кутузовский отдел ЗАГС открылся после ремонта в столице.