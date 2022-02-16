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Петербуржцы смогут регистрировать браки в городских музеях и дворцах

Ирина Игнатенко

Общество
Петербуржцы смогут регистрировать браки в городских музеях и дворцах
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители Санкт-Петербурга смогут регистрировать браки в городских музеях и дворцах, исторических парках и других учреждениях культуры. Подобное предложение поддержал председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

В настояще время парламентарии разрабатывают проект изменений в соответствующие законы: Семейный кодекс РФ и закон «Об актах гражданского состояния». После этого выездная регистрация станет возможной для всех желающих.

— Для нашего парламента это еще один шаг к открытости. В нашем городе большое количество дворцов, знаковых мест, где люди могли бы проводить церемонии бракосочетания. В целом, идея интересная, но требует тщательной проработки, — цитирует Бельского издание «Невские новости».

По его словам, это станет отличным подарком для жителей города, а также станет дополнительным источником дохода для учреждений культуры.

Ранее стало известно, что Кутузовский отдел ЗАГС открылся после ремонта в столице.

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