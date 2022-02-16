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Нефролог перечислил пять ситуаций, когда не стоит пить воду

Ирина Игнатенко

Общество
Нефролог перечислил пять ситуаций, когда не стоит пить воду
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Врач-нефролог Вадим Цветков рассказал, в каких случаях не нужно пить много воды.

Он посоветовал обратить внимание на цвет мочи, если она прозрачная и имеет светло-желтый оттенок, это значит, что ваш организм получает достаточное количество влаги и увеличивать потребление жидкости не нужно.

Кроме того, не следует пить воду, если вы только что выпили много жидкости. Избыток влаги в клетках может привести к дисбалансу электролитов.

Также не стоит пить во время или сразу после еды. Пища смешивается с водой, что может привести к появлению вздутия и чувства тяжести.

Врач посоветовал всем быть осторожными с водой, если она чем-то подкрашена. Красители и сладкие добавки принесут организму только вред.

Кроме того, не стоит налегать на воду во время интенсивной тренировки. Во время интенсивной физической нагрузки человек теряет важные соли и микроэлементы, но их не восполнить водой. Стоит обратить внимание на специальные напитки для спортсменов, передает «Царьград».

До этого диетологи перечислили пять напитков для избавления от жира на животе.

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