Спортивный врач Акбаров: Использование допинга в фигурном катании бессмысленно

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Использование допинга в фигурном катании бессмысленно, так как никакие препараты неспособны существенно повлиять на результаты на льду. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил спортивный врач Ринат Акбаров, комментируя допинг-скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

По его словам, в тренировочный и соревновательный период спортсмены используют целый набор биологически активных веществ, в который, в том числе могут входить гипоксен и L-карнитин (эти препараты не являются запрещенными, их якобы нашли в допинг-пробе Валиевой — прим. «ВМ»). Эти вещества используются для оптимизации обменных и восстановительных процессов, а также для нормализации каких-либо функций.

В силу специфики фигурного катания эти препараты, как и многие другие, не могут повлиять на итоговый результат спортсменов.

— Как влияет какой-либо допинг на работу фигуриста? Практически никак. Если вы посмотрите на всех чемпионов за последние 20 лет, то увидите, что они пришли в фигурное катание в очень раннем возрасте, в 3–4 года. Тогда они еще только рефлекторно ощущали лед. И те, у кого это получалось лучше, у кого лучше была генетическая заложенность вестибулярного аппарата, — те и чувствовали себя на льду как рыба в воде. Кто-то даже ходил хуже, чем стоял на коньках. Вот такая особенность этого вида спорта, который предполагает колоссальную межмышечную координацию, — рассказал врач.

Успехи российских фигуристок специалист связывает прежде всего с грамотно выстроенным тренировочным процессом.

— Те результаты, которые выдает команда Тутберидзе, не создать никакими препаратами. То, что показывают девочки этой команды, — на уровне фантастики. И никто из членов команды не будет мараться допингом. Тем более в фигурном катании это не работает. Это работает в других видах спорта, — сказал собеседник «ВМ».

Врач подчеркнул, что следует выяснить, как триметазидин мог попасть в организм Камилы Валиевой. Он также высказал и свою версию:

— Возможно, бабушка или дедушка использовали этот препарат. И может быть, не очень удобно было глотать и сделали порошок в блюдце (препараты с триметазидином выпускаются в таблетках с пленочной оболочкой или капсулах — прим. «ВМ»). Потом плохо вымыли это блюдце. А спортсменка взяла это блюдце и выпила из него чай. Я думаю, что это случайное попадание, если действительно этот препарат у нее нашли.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что в пробе, которую взяли у Валиевой 25 декабря, обнаружили запрещенное вещество — триметазидин. После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина Российское антидопинговое агентство (RUSADA) отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире. Одна из причин подобного решения — позднее уведомление о положительном результате допинг-теста.

15 февраля The New York Times опубликовала новую информацию, согласно которой в допинг-пробе фигуристки были обнаружены три препарата, которые используются для улучшения работы сердца: триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Два последних препарата не являются запрещенными.