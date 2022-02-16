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«Я артистка, а не политик»: украинская певица сняла свою кандидатуру с Евровидения

Евгений Белоусов

Общество
«Я артистка, а не политик»: украинская певица сняла свою кандидатуру с Евровидения
Фото: instagram/alinapash

Украинская певица Алина Паш, недавно прошедшая национальный отбор, сняла свою кандидатуру с Евровидения из-за травли. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram в среду, 16 февраля.

После прохождения Паш национального отбора зрители обвинили организаторов этого мероприятия в фальсификации результатов. Якобы Украина не могла поддержать певицу, которая в последние годы ездила в Крым и фотографировалась в Москве. Также выяснилось, что Паш находится за это в базе украинского сайта «Миротворец».

— Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам моих социальных сетей, угрозам, — написала певица.

Происходящее вокруг нее певица назвала «грязной историей» и поблагодарила своих поклонников за то, они поддерживают ее в непростое время. Подписчики Паш, в основном, попытались приободрить певицу, а некоторые даже попросили ее пересмотреть свое решение.

«Жаль очень. Песня действительно достойная»; «Только не это. Самая лучшая была на всем отборе»; «Алина, адекватные люди с тобой! Нас больше»; «Оставайся сильной. Гордись собой и своей креативностью», — написали поклонники Паш.

До этого музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что России для победы на Евровидении нужна песня, которую будет петь весь мир. По его словам, ситуация с музыкантами в России «оставляет желать лучшего» и ему сложно сказать, кто бы мог достойно представить нашу страну на музыкальном конкурсе.

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