Врач рассказал, какая головная боль может быть смертельно опасна для детей

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Люди часто сталкиваются с головной болью и привыкли глушить ее таблетками. Но давать обезболивающее жалующемуся на головную боль ребенку очень опасно. Чаще всего головная боль — сигнал о каком-то сбое в организме. Распирающую головную боль называют «цефалгией», о ее опасности для ребенка рассказал врач Сергей Евдокимов.

По его словам, чаще всего родители обращаются к врачам именно из-за цефаглии. Болезнь способна проявится достаточно рано — уже на втором году жизни ребенка.

В таком случае родителям сообщают об одном из четырех диагнозов: вегето-сосудистая дистония, синдром внутричерепной гипертензии, последствия черепно-мозговых травм и нестабильность в шейном отделе позвоночника. Последний диагноз, уточнил врач, ставят чаще всего.

Но настоящую причину головной боли ребенка установить нелегко даже специалистам. Врачи выделяют несколько групп.

В первую группу входит острая локальная боль. Она может возникать в результате отитов, синуситов или после перенесенной травмы. Во вторую входит острая диффузная боль, возникающая на фоне внутричерепного кровоизлияния или от перенесенной ребенком вирусной инфекции.

В третьей группе находится хроническая прогрессирующая боль. Это результат очень опасного процесса в мозге — объемного образования или врожденной сосудистой патологии. Наконец, в четвертую группу входит острая повторяющаяся боль. Ее причина в сильном стрессе, депрессии, тревожности или перегрузки ребенка.

Однако все это родители могут регулировать самостоятельно. Для этого следует наладить сон и питание ребенка, не давать ему перегружаться и следить за эго эмоциональным состоянием.

Но если ребенок начал терять сознание, у него стало темнеть в глазах, а головная боль участилась, это может говорить о смертельной опасности. В таких случаях следует немедленно обратиться к врачу.

— Такие симптомы могут быть проявлением объемного образования в мозге, серьезных нарушений со стороны сосудистого русла, предвестником серьезного неврологического или системного заболевания, — цитирует врача Пятый канал.

До этого руководитель научного отдела научно-практического Центра специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев рассказал, какие виды окологии чаще всего появляются у детей.

По его словам, онкология более характерна для пожилых людей, однако дети тоже подвержены этому заболеванию и выявить его у них гораздо сложнее.