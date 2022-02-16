В Британии заявили о геополитической победе Путина над Западом

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин смог одержать геополитическую победу над ЕС и США. Об этом заявило британское издание Telegraph в среду, 16 февраля.

— Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него, — говорится в материале.

Лидеру, по мнению обозревателей газеты, удалось продемонстрировать слабые точки Запада. Европейские чиновники отказались выступить единым фронтом против России, а США ограничились лишь агрессивной риторикой, уточняется в заметке.

Москва, как следует из материала, одержала победу в данной ситуации. «Северный поток — 2» готов к поставкам топлива, а Украину, вероятнее всего, не примут в НАТО, отмечает Telegraph.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.