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Названы два положения рук на руле, которые могут привести к ДТП

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы два положения рук на руле, которые могут привести к ДТП
Фото: Pixabay

Управление автомобилем одной рукой или расположение рук в нижней части руля — распространенные ошибки, которые при угрозе аварии «крадут» у водителя драгоценные доли секунды. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.

По словам специалиста, существует единственное правильное положение рук водителя на руле.

— Если мы говорим про обычный автомобиль, то, если вы не участвуете в каких-то внедорожных соревнованиях, то руки должны быть расположены на руле, хват закрытый и положение рук — примерно «без десяти два». То есть, если представить, что вы смотрите на циферблат, левая рука должна быть в районе цифры 10, а правая — около цифры 2, — отметил собеседник «ВМ».

Сачков подчеркнул, что именно такое положение рук позволяет при возникновении экстренной ситуации быстро повернуть руль и вправо, и влево.

Если руки находятся в нижней части руля, реакция водителя будет заторможенной, предупредил специалист.

— Если вы будете держать его внизу, как многие любят делать (особенно одной рукой), вам потребуются лишние доли секунды, которые очень важны, чтобы перенести руки в рабочее состояние и начать маневрировать. Этих долей как раз может и не хватить, потому что в экстренной ситуации счет идет на доли секунды, — рассказал эксперт.

То же самое относится к управлению одной рукой, уточнил Сачков: при таком способе удержания руля невозможно сделать маневр качественно, на руль все равно придется переносить вторую руку.

Как отметил Сачков, в автошколах и школах контраварийной езды учат тому, что отпускать руль можно только при необходимости.

— Например, это нужно, чтобы переключить передачу на механической коробке передач. Если нужно включить поворотник или дворник — руку можно убрать или сместить только для того, чтобы сделать это действие. Все остальное время руки находятся на руле, — подытожил автоэксперт.

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