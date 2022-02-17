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Почти 400 лифтов заменят на юго-востоке Москвы в 2022 году

Георгий Соланович

Город
Почти 400 лифтов заменят на юго-востоке Москвы в 2022 году
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

В Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы в 2022 году заменят 391 лифт. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что работы будут проходить в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

В административном округе заменят больше всего лифтов в столице. Районом-рекордсменом станет Выхино-Жулебино — там обновят 22 подъемника. 27-этажный дом на Жулебинском бульваре станет самым высоким зданием, где будут проходить работы.

Самой старой жилой постройкой в округе станет жилой дом 1941 года постройки на Рязанском проспекте, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого специалисты компании «Мослифт» заменили лифты в жилом здании на Онежской улице в САО Москвы по программе Фонда капремонта. Старые лифты, которые проработали в доме 25 лет, заменили на новые безопасные «Стрижи» с керамическим покрытием в кабинах. Благодаря керамическому покрытию лифты становятся более устойчивыми к царапанию и истиранию. Кроме того, с такой поверхности с легкостью можно удалить любой рисунок или наклейку.

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