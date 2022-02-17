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Минздрав не обнаружил серьезных побочных реакций при тестировании вакцины «Спутник М»

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Минздрав не обнаружил серьезных побочных реакций при тестировании вакцины «Спутник М»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

При исследовании вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет «Спутник М» не обнаружены серьезные побочные реакции. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил замглавы Минздрава Сергей Глаголев в ответе на депутатский запрос главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

— Сведений о серьезных непредвиденных и нежелательных реакциях на вакцину «Гам-ковид-вак М» в ходе проведения клинических исследований в Росздравнадзор не поступало, — цитирует ответ ТАСС.

До этого директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что жалобы на негативные эффекты вакцинации подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» против новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день полностью отсутствуют. Также он отметил, что через несколько недель компания «Генериум» присоединится к производству этой вакцины, поэтому все объемы препаратов, которые необходимы для данной возрастной группы, будут поставлены в регионы.

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