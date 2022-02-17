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«Борщевой набор» в России подорожал вдвое за пять лет

Михаил Алимов

Экономика
«Борщевой набор» в России подорожал вдвое за пять лет
Фото: Pixabay / Igor Lukin

Продукты для «борщевого набора» в России подорожали вдвое с начала 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, средняя стоимость капусты выросла с 18,46 рубля до 59,96 рубля, морковь стала стоить 48,37 рубля вместо 26,98 рубля, за лук придется отдать 31,4 рубля, а не 22,43 рубля, как это было в 2017-м. Также выросли цены на свеклу (с 22,52 до 45,22 рубля) и картошку (с 20,8 до 48,24 рубля).

Недавно председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ рассказал, что уровень годового прироста цен на продовольственные товары в этом году может оказаться больше 15 процентов. По его словам, наиболее быстрыми темпами дорожают продукты из дешевых категорий. Это крупы, сахар, масло, картофель, макароны, некоторые овощи. В качестве примера он привел капусту, которая в прошлом году подорожала вдвое, а за январь цены на нее выросли в среднем на 17 процентов.

Также доктор экономических наук Леонид Холод отметил, что повышение продовольственной инфляции в России приведет к росту цен на продукты первой необходимости. При этом эксперт затруднился озвучить, насколько подорожает конкретная категория товара, поскольку это практически невозможно. По его словам, цены могут вырасти на гречку, яйца, мясо птицы.

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