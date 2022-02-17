Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Адская боль»: Асмус рассказала о серьезной травме, полученной на съемках

Георгий Соланович

Общество
«Адская боль»: Асмус рассказала о серьезной травме, полученной на съемках
Фото: instagram/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус после очередных съемок попала в больницу. Подробности и фото произошедшего она опубликовала в своем Instagram.

Как оказалось, актрисе во время съемок было необходимо воспользоваться полосками для депиляции. Асмус думала, что вместо воска ей дадут обычный крем, но нет — полоски оказались настоящими. По словам самой артистки, первый раз болевые ощущения она еще смогла стерпеть, но во второй раз боль была слишком сильной.

— Оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. <...> Адская боль — жжет так, что можно сойти с ума. Руки трясутся, одежду надеть больно. Уехали с площадки в клинику. В итоге — ожоги, — написала пострадавшая в своем Instagram.

Подписчики неоднозначно отреагировали на произошедшее: кто-то сразу же поддержал Асмус, кто-то негативно воспринял столь откровенную историю.

«Малышка. Это жутко больно!», «Только один вопрос: зачем зрителю в кино кадры подмышечной депиляции?», «Мало приятного, выздоравливайте», — комментируют публикацию фанаты в социальной сети.

Кристина Асмус на своей странице в соцсети часто делится кадрами со съемок или публикует пикантные фото. 10 февраля она решила примерить откровенный образ, запечатлевшись в черном ультракоротком платье и ботфортах на шпильке.

Читайте также:
Instagram Кристина Асмус Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте