«Адская боль»: Асмус рассказала о серьезной травме, полученной на съемках

Фото: instagram/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус после очередных съемок попала в больницу. Подробности и фото произошедшего она опубликовала в своем Instagram.

Как оказалось, актрисе во время съемок было необходимо воспользоваться полосками для депиляции. Асмус думала, что вместо воска ей дадут обычный крем, но нет — полоски оказались настоящими. По словам самой артистки, первый раз болевые ощущения она еще смогла стерпеть, но во второй раз боль была слишком сильной.

— Оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. <...> Адская боль — жжет так, что можно сойти с ума. Руки трясутся, одежду надеть больно. Уехали с площадки в клинику. В итоге — ожоги, — написала пострадавшая в своем Instagram.

Подписчики неоднозначно отреагировали на произошедшее: кто-то сразу же поддержал Асмус, кто-то негативно воспринял столь откровенную историю.

«Малышка. Это жутко больно!», «Только один вопрос: зачем зрителю в кино кадры подмышечной депиляции?», «Мало приятного, выздоравливайте», — комментируют публикацию фанаты в социальной сети.

Кристина Асмус на своей странице в соцсети часто делится кадрами со съемок или публикует пикантные фото. 10 февраля она решила примерить откровенный образ, запечатлевшись в черном ультракоротком платье и ботфортах на шпильке.