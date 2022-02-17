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Специальный налоговый режим для малого и среднего бизнеса установят в Петербурге

Ирина Игнатенко

Общество
Специальный налоговый режим для малого и среднего бизнеса установят в Петербурге
Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Введение особого налогового режима в рамках эксперимента освободит средний и малый бизнес Петербурга от путаницы в многочисленных платежах и бумажной волокиты. Такое мнение высказал президент регионального Союза предпринимателей Роман Пастухов.

Северная столица в следующем году войдет в список регионов, где можно будет воспользоваться автоматизированной упрощенной системой налогообложения (АУСН). В настоящее время предпринимателям приходится составлять отчеты, заполнять ведомости, заниматься перечислением подоходного налога, НДФЛ, многочисленных взносов.

— Это куча документов. А нужно малому и среднему бизнесу делать такое каждый раз, и это, конечно, мучение для предпринимателя. Они путаются, а потом налоговая инспекция берет с них штрафы и пени. АУСН предполагает, что налоговая инспекция будет списывать все выплаты автоматически, — пояснил Пастухов в комментарии «Невским новостям».

Эксперт объяснил, что налоговая служба будет получать всю необходимую информацию для проведения операций по списанию средств от банков. Предприниматели должны будут дать согласие на обработку информации о движении средств.

По словам эксперта, данное решение значительно облегчит жизнь петербургских бизнесменов.

До этого были названы три ключевые причины вести бизнес в Подмосковье.

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