День защитника Отечества отметят в музеях Подмосковья

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Фестиваль солдатской каши, концерты и тематические экскурсии пройдут в музеях Московской области ко Дню защитника Отечества, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

В «Новом Иерусалиме» пройдет образовательное занятие «Давай построим крепость!». Гости музея смогут изучить макет строящегося кремля, пострелять из катапульты, заложить фундамент крепостной башни.

В музее-заповеднике Чайковского пройдут мини-лекция «Чайковский патриот» с просмотром фильма «Торжественная увертюра «1812 год» и детская игровая программа «Дослужиться до генерала». В усадьбе Мелихово пройдет концертная программа с участием студентов Российской академии музыки имени Гнесиных. Историко-литературный музей-заповедник Пушкина проведет концерт «Вода и огонь» из цикла «Музыкальные вечера в русской усадьбе».

В Военно-техническом музее пройдет фестиваль солдатской каши. Посетителей ждут увлекательные игры и мастер-классы, а также горячее угощение.

Ранее сообщалось, что Музей Победы расскажет, как 23 Февраля отмечали в годы Великой Отечественной войны.