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Лавров заявил, что ситуация на Украине обостряется в умах политиков и СМИ на Западе

Михаил Алимов

Общество
Лавров заявил, что ситуация на Украине обостряется в умах политиков и СМИ на Западе
Фото: МИД РФ

Вопросы о преодолении эскалации ситуации вокруг Украины нужно адресовать западным политикам и СМИ, потому что обостряется она у них в умах. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

— Вся ситуация развивается не у нас на территории, а в умах, мозгах и средствах массовой информации Запада, прежде всего Соединенных Штатов, Великобритании. Ну и, конечно, господин (генеральный секретарь НАТО Йенс - прим. «ВМ») Столтенберг активно эту ситуацию развивает. Поэтому все вопросы о том, как справиться с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им, — передает его слова ТАСС.

Китайское издание «Чжунго жибао» в свою очередь пишет, что Вашингтон пытается манипулировать общественным мнением в странах Запада, раз за разом заявляя о грядущем «вторжении» России на Украину. По материалу СМИ, несмотря на всячески «подогреваемые» США заявления о «неизбежной» войне, о российской агрессии, о точной дате «вторжения» армии РФ на Украину, Москва не только не напала на Киев, но и отводит часть сил, расквартированных вблизи украинских границ для учений.

На эту же тему высказались сотрудники посольства РФ в Вашингтоне. В их заявлении говорится, что США занимаются «самогипнозом» и раскручивают «маховик антироссийской истерии» в ситуации с якобы готовящимся «нападением» России на Украину.

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