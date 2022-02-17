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Фигуристка Валиева заявила элементы в рамках произвольной программы на Олимпиаде

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Фигуристка Валиева заявила элементы в рамках произвольной программы на Олимпиаде
Фото: vk/olympic_russia

Российская фигуристка Камила Валиева заявила три четверных прыжка в своем выступлении в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Заявленные элементы не обязательно исполнять в точности. Спортсменка намерена исполнить четверной сальхов, тройной аксель, каскады четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

Еще одна российская фигуристка Александра Трусова заявила сразу пять четверных прыжков. Она исполнит сольные флип, сальхов, тулуп и каскады четверной лутц — тройной тулуп, четверной лутц — ойлер — тройной сальхов.

Третья представительница РФ Анна Щербакова намерена выступить с двумя четверными флипами, один из них будет исполнен в каскаде с тройным тулупом, передает РИА Новости.

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Нашу команду представляли одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Сразу после триумфа фигуристам в качестве сувениров вручили талисман пекинской Олимпиады. Медалями их должны были наградить на следующий день в торжественной обстановке.

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