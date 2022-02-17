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«Цели не добился»: появилось видео допроса лжеполицейского, угрожавшего убийством незнакомцу

Елена Самойлова

Происшествия
«Цели не добился»: появилось видео допроса лжеполицейского, угрожавшего убийством незнакомцу
Фото: mvdmedia.ru

Появилось видео допроса мужчины, который прикинулся полицейским и угрожал убийством жителям дома в Железногорске. Видео опубликовано на сайте «МВД Медиа» в четверг, 17 февраля.

По данным «МВД Медиа», мужчина надел форму полицейского для того, чтобы запугать свою знакомую. Молодые люди общались в мессенджере, однако мужчина решил встретиться с девушкой лично, поскольку тон ее сообщений он посчитал оскорбительным.

Не найдя собеседницу дома, он стал обходить с визитом ее соседей, демонстрируя поддельное удостоверение. Одному из них даже стал угрожать охолощенным пистолетом.

— Целей своих не добился. Вину признаю, — заявил лжеполицейский на допросе.

Видео: mvdmedia.ru

В квартире и гараже подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого сотрудники полиции изъяли форменное обмундирование и фурнитуру, газовое и охолощенное оружие, а также поддельное служебное удостоверение. По словам лжеполицейского, он заказал его в интернете.

Видео: mvdmedia.ru

Подробнее об этой истории читайте в материале ВМ.

Проблема подделки касается и других документов. В январе сотрудники ГИБДД задержали водителя с поддельными правами на юго-востоке Москвы.

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