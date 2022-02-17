Реконструкция транспортного хаба «Выхино» завершится до 2025 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты завершат реконструкцию транспортного хаба «Выхино» до 2025 года. Информация об этом появилась в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что после окончания работ транспортный узел станет одним из самых современных и удобных хабов столицы, а жителям юго-востока города станет не только легче и свободнее передвигаться по городу, но и будет где собраться с друзьями и провести время.

— Поездки минимум 170 тысяч пассажиров метро, железной дороги и наземного транспорта станут намного комфортнее и быстрее, а более чем у 220 тысяч жителей Выхино-Жулебина появится современная и удобная точка притяжения, — уточнил глава департамента Максим Ликсутов.

11 февраля сообщалось, что Волоколамское шоссе и прилегающие территории благоустроят в Москве в 2022 году. Благоустройство затронет также парки «Берег реки Сходни» и «Долина реки Химки».

Так, например, в парке «Берег реки Сходни» будет создана новая точка притяжения для любителей спорта: они смогут там тренироваться и проводить соревнования. На правом берегу этого парка и в парке «Долина реки Химки» будут оборудованы зоны отдыха и обновлены детские и спортивные площадки.