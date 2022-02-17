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Суд отказался арестовывать Эдварда Била за использование Instagram

Елена Самойлова

Происшествия
Суд отказался арестовывать Эдварда Била за использование Instagram
Фото: YouTube / Edward Bil

Суд отказался арестовывать скандального блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль — прим. «ВМ») за использование социальной сети. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-секретарь Пресненского районного суда.

— Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об изменении меры пресечения Билю Эдуарду на заключение под стражу, — сказала она.

Видео: Пресненский районный суд

До этого стало известно, что уголовно-исполнительная инспекция просит суд арестовать Эдварда Била за использование социальной сети Instagram.

По данным СМИ, в ходе служебной проверки установлено, что блогер опубликовал историю в соцсети, где сообщил о применении в отношении него контрольного устройства.

В свою очередь столичный прокурор поддержала ходатайство инспектора. Блогер же заявил, что ничего в Сеть не выкладывал и к аккаунту не имеет никакого отношения, передает РЕН ТВ.

В начале декабря прошлого года суд отменил приговор в отношении Эдварда Била. Дело было передано на новое рассмотрение в Пресненский суд в ином составе. Также Билу вновь избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, Била обвиняют по уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ДТП на Смоленской площади

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.

Позже Эдвард Бил сжег свое водительское удостоверение, записав это на камеру. Таким образом он попытался поставить точку в истории с аварией, произошедшей в центре столицы.

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