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Сергей Собянин выделил гранты на разработку инноваций московским медикам

Евгений Белоусов

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Сергей Собянин выделил гранты на разработку инноваций московским медикам
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил медикам столицы гранты на разработку и внедрение инновационных технологий. Об этом стало известно в четверг, 17 февраля.

— Я думаю, это будет хорошей помощью, вкладом в вашу научную и практическую работу на благо пациентов-москвичей, — обратился к врачам мэр.

Он также предложил главным врачам и руководителям научных коллективов медицинских организаций, получившим гранты, встретиться через год и обсудить предварительные результаты. Если в ходе встречи будет ясно, что гранты принесли необходимые плоды, то финансирование будет увеличено.

Всего на поддержку научно-практических разработок и инноваций в сфере медицины в 2022–2024 годах из бюджета столицы было выделено 2,54 миллиарда рублей. Сейчас на получение грантов поступило 186 заявок от 46 медицинских организаций Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

О выделении грантов Собянин объявил в ходе открытия Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

По словам главы города, пандемия коронавируса доказала, что «десятилетиями» ждать открытий в сфере медицине уже нельзя — нужен новый организационный подход к этой сфере. Медицинский центр инновационных технологий решит сразу несколько задач.

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