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Ребенок госпитализирован с признаками отравления неизвестным веществом

Елена Самойлова

Происшествия
Ребенок госпитализирован с признаками отравления неизвестным веществом
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

11-месячный ребенок с признаками отравления неустановленном веществом попал в больницу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел 16 февраля в Мытищах.

— В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следователем производится осмотр места происшествия, опрашиваются родители мальчика,изучаются жилищные условия ребенка, назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы, — рассказывает Врадий.

По ее словам, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

14 февраля в туалете одного из колледжей Москвы было найдено тело подростка, отравившегося препаратом для лечения заболеваний сердца. Два одногруппника погибшего попали в больницу с симптомами отравления.

Как позже прокомментировал директор учебного заведения, состояние мальчиков удовлетворительное.

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