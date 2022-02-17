Ребенок госпитализирован с признаками отравления неизвестным веществом
11-месячный ребенок с признаками отравления неустановленном веществом попал в больницу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Инцидент произошел 16 февраля в Мытищах.
— В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следователем производится осмотр места происшествия, опрашиваются родители мальчика,изучаются жилищные условия ребенка, назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы, — рассказывает Врадий.
По ее словам, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
14 февраля в туалете одного из колледжей Москвы было найдено тело подростка, отравившегося препаратом для лечения заболеваний сердца. Два одногруппника погибшего попали в больницу с симптомами отравления.
Как позже прокомментировал директор учебного заведения, состояние мальчиков удовлетворительное.