Украина, Великобритания и Польша объявили о создании трехстороннего формата

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Украина, Великобритания и Польша договорились создать меморандум о сотрудничестве. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в четверг, 17 февраля.

— Наши три страны будут усиливать совместную работу по обеспечению стабильности и усиления устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе. С этой целью сегодня мы договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве, — рассказал министр.

Стороны, как уточнил он, планируют работать над координацией поддержки Международной Крымской платформы, усилением сотрудничества по вопросам кибер- и энергетической безопасности, а также укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации. Польша и Великобритания помогут Украине в противостоянии агрессии России, приводит слова Кулебы сайт МИД.

16 февраля Кулеба потребовал проведения совместного специального заседания Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ из-за действий России. Киев, по его словам, намерен использовать инструменты организации для разрядки напряженности. Украине необходимы прозрачность и факты, а не заявления о завершении учений, заключил министр.