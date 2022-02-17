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«Нужно побыть одной»: Щербакова рассказала об эмоциях после золота на Олимпиаде

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
«Нужно побыть одной»: Щербакова рассказала об эмоциях после золота на Олимпиаде
Фото: Youtube / olympic_russia

Фигуристка Анна Щербакова призналась, что испытала счастье после произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе ОКР в четверг, 17 февраля.

— Наверное, мне нужно побыть одной в тишине, чтобы осознать произошедшее и разобраться в своих эмоциях. Пока только есть ощущение, что сделала свой максимум в нужном месте и в нужное время, — рассказала спортсменка.

Она уточнила, что испытала настоящее счастье после того, как закончила прокат. Фигуристка добавила, что у нее получилось то, о чем она мечтала четыре года.

При этом россиянка сообщила, что хочет кататься дальше и не представляет себя без этого спорта. Щербакова заключила, что еще не знает, как будет выглядеть ее карьера, отмечается в Telegram-канале ОКР.

17 февраля Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Она набрала 175,75 балла за произвольную программу, установив личный рекорд.

Второе место заняла Александра Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Она без ошибок сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота в произвольной программе. Пятый четверной прыжок, который Трусова пыталась исполнить, тулуп получился с ошибкой на приземлении. Фигуристка набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд.

Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09). Она дважды упала в ходе выступления, в том числе во время тройного акселя.

Хореограф Илья Авербух заявил «ВМ», что испытал смешанные чувства после проката российских фигуристок на Играх. При этом он подчеркнул, что рад за Щербакову, которая была великолепна и абсолютно по праву выиграла олимпийское золото.

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