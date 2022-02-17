Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Смешанные чувства»: Авербух оценил выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Олимпиада в Пекине
Спорт
«Смешанные чувства»: Авербух оценил выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух поделился с «Вечерней Москвой» мнением о выступлении российских фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.

— Смешанные чувства. Огромная радость за Аню Щербакову. Она сегодня была великолепна и абсолютно по праву выиграла олимпийское золото. Ее прокат был потрясающим. Хочется похвалить Сашу Трусову. Она большая молодец, установила мировой рекорд и была сегодня лучшей в произвольной программе. Но, конечно, неудача Камилы Валиевой не может оставлять равнодушным. Эта была совсем не та Камила, к которой мы привыкли, — сказал собеседник «ВМ».

По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании первое место заняла Анна Щербакова (255,95 балла), второе — Александра Трусова (251,73), третье — представительница Японии Каори Сакамото (233,13), четвертое — Камила Валиева (224,09).

До этого своим мнение о выступлении фигуристок с «ВМ» поделилась залуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В понедельник, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Подробнее об инциденте с Камилой Валиевой читайте в материале «ВМ».

Читайте также:
Фигурное катание Илья Авербух Александра Трусова
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте