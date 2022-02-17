«Смешанные чувства»: Авербух оценил выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине

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Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух поделился с «Вечерней Москвой» мнением о выступлении российских фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.

— Смешанные чувства. Огромная радость за Аню Щербакову. Она сегодня была великолепна и абсолютно по праву выиграла олимпийское золото. Ее прокат был потрясающим. Хочется похвалить Сашу Трусову. Она большая молодец, установила мировой рекорд и была сегодня лучшей в произвольной программе. Но, конечно, неудача Камилы Валиевой не может оставлять равнодушным. Эта была совсем не та Камила, к которой мы привыкли, — сказал собеседник «ВМ».

По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании первое место заняла Анна Щербакова (255,95 балла), второе — Александра Трусова (251,73), третье — представительница Японии Каори Сакамото (233,13), четвертое — Камила Валиева (224,09).

До этого своим мнение о выступлении фигуристок с «ВМ» поделилась залуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В понедельник, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Подробнее об инциденте с Камилой Валиевой читайте в материале «ВМ».