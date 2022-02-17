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Обвиняемому в педофилии москвичу продлили срок содержания в СИЗО
Черемушкинский суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО мужчине, обвиняемому в педофилии. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 17 февраля.
— В ходе судебного заседания государственным обвинителем было заявлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей подсудимому Ескину Валерию Евгеньевичу, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК «Развратные действия», — говорится в сообщении.
Постановлением суда Ескину продлили срок заключения под стражей до 25 апреля. Согласно вменяемой ему статье, он совершил преступление против лица в возрасте от 12 до 13 лет.
8 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в силу вступил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Согласно новому закону, пожизненный срок дается всем лицам, которые совершили повторное правонарушение в отношении всех лиц, не достигших совершеннолетия. До введения поправки такая мера действовала только в отношении педофилов, повторно совершивших насилие над детьми, не достигшими 14 лет.