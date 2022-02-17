«Ярко выступили»: Путин поздравил Щербакову с золотом на Олимпиаде

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с золотом на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 17 февраля.

— Поздравляю вас с победой. Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал, — написал лидер.

Медаль спортсменки стала достойной наградой за ее труд и целеустремленность, подчеркнул он. Путин пожелал Щербаковой новых достижений и всего наилучшего, отмечается на сайте Кремля.

17 февраля Щербакова завоевала золотую медаль Игр. Она набрала 175,75 балла за произвольную программу, установив личный рекорд.

Второе место заняла Александра Трусова, которая стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков. Ей удалось чисто исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Она без ошибок сделала флип, сальхов и два лутца в четыре оборота в произвольной программе. Пятый четверной прыжок, который Трусова пыталась исполнить, тулуп получился с ошибкой на приземлении. Фигуристка набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд.

Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место (224,09). Она дважды упала в ходе выступления, в том числе во время тройного акселя.

Хореограф Илья Авербух заявил «ВМ», что испытал смешанные чувства после проката российских фигуристок на Играх. При этом он подчеркнул, что рад за Щербакову, которая была великолепна и абсолютно по праву выиграла олимпийское золото.