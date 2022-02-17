Дептранс предупредил водителей о ветре и дожде 18 февраля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дождь, мокрый снег и порывы ветра до 15-20 метров в секунду ожидаются в Москве до 10:00 18 февраля. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Пожалуйста, не паркуйтесь и не стойте под деревьями и шаткими конструкциями. Если решите куда-то поехать на автомобиле — держите дистанцию и избегайте резких маневров, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 10:00 18 февраля в Москве и до 11:00 18 февраля в области.

Днем ранее, 16 февраля, сообщалось, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с ухудшением погодных условий.