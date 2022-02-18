Врачи рассказали, от каких привычек нужно отказаться женщинам после 60 лет

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Врачи призвали женщин, которые старше 60 лет, отказаться от определенных привычек и принимать другие, чтобы улучшить состояние здоровья и прожить дольше.

По словам медиков, сидячий образ жизни является основным фактором риска заболеваний, которые чаще поражают после 60 лет, включая деменцию, диабет, рак, сердечный приступ и инсульт. Специалисты сообщили, что всего 20 минут ежедневных умеренных и энергичных упражнений будет достаточно, чтобы снизить риск сердечных заболеваний у пожилых людей.

Около 41 процентов женщин старше 65 лет страдают ожирением, что увеличивает риск нескольких серьезных заболеваний, включая болезни сердца, гипертонию, диабет, рак и слабоумие. Эксперты посоветовали регулярно заниматься физическими упражнениями и придерживаться здорового питания.

Также несколько исследований показали, что социальная изоляция может повысить риск развития болезней сердца и деменции. Чувство одиночества напрягает организм, что может поставить под угрозу иммунную систему.

Кроме того, врачи предупредили, что чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск развития рака и сердечных заболеваний в любом возрасте. Пожилые люди более чувствительны к спиртному, что может привести к опасным лекарственным взаимодействиям или травмам от несчастных случаев или падений, сообщается на портале EatThis,NotThat.

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