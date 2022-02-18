В мэрии Киева заявили об эвакуации населения в случае «вторжения» России

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В Киеве будет реализована полная эвакуация местных жителей в случае «нападения» России и начала боевых действий на территории города. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил глава Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

— В случае боевых действий будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ, — сказал он.

Ткачук уточнил, что в городе смогут остаться те люди, которые не захотят покидать территорию столицы.

Он уточнил, что в случае военного конфликта метро в городе будет работать по три часа в утреннее время и по три — в вечернее. В остальное время подземка будет использоваться в качестве укрытия, передает «Громадськое радио».

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Россия организует вторжение на Украину в течение ближайших дней. Москва, по его мнению, не отвела войска, а также стянула дополнительные подразделения. Более того, Байден заявил, что Россия проведет операцию под чужим флагом.

При этом в МИД РФ недавно сообщили, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.