Москва окажет поддержку студентам городских киношкол

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Студенты московских киношкол смогут получить специальные гранты от мэра города. Заявки необходимо отправить в «Москино» до 31 марта 2022 года.

На них смогут претендовать 10 студентов пяти киношкол столицы: Московской школы кино, Высшей школы кино «Арка», школы кино и телевидения «Индустрия», Высших курсов сценаристов и режиссеров имени Г.Н. Данелии, Московской школы нового кино. По два студента от каждой из них, передает официальный сайт мэра города.

— Когда мы говорим о Москве, например 1960-х годов, невозможно не обратиться к шедевру Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Но нужно помнить, что задор и энергия той эпохи были воплощены молодыми тогда людьми. Никто не мешает нам сделать это и сегодня. Подписан приказ департамента культуры города Москвы о расширении эксперимента финансовой поддержки кинопроизводителей фильмов, создающих образ Москвы, для поощрения студентов, — рассказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

В 2021 году были определены 14 получателей грантов от правительства Москвы, им одобрена поддержка на общую сумму около 84 миллионов рублей. Прием заявок на гранты для создателей некоммерческой авторской анимации, получивших награды на профильных конкурсах и фестивалях, продолжался до 24 декабря.