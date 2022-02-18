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В России выявили 180 071 новый случай коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 180 071 новый случай коронавируса за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 180 071 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 8 308 случаев заражения COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 784 человека, еще 18 632 пациента были госпитализированы в медучреждения.

При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов в России за день полностью поправились 198 369 граждан.

В мире живет немало людей, для которых необходимо подбирать индивидуальный план вакцинации от коронавируса, чтобы защитить их организм от опасного заболевания. В противном случае прививка для них будет бессмысленной. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок. По словам эксперта, в число таких пациентов входят люди с низким уровнем иммунной защиты.

14 февраля ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что распространение штамма коронавируса «омикрон» скажется на средней продолжительности жизни людей.

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