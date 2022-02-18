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Авербух выразил уверенность, что Валиева сможет победить на следующей Олимпиаде

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Авербух выразил уверенность, что Валиева сможет победить на следующей Олимпиаде
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заслуженный мастер спорта РФ, продюсер ледового шоу, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух оценил выступление Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

Он отметил, что все три российские фигуристки были мировыми лидерами в этом сезоне, но все равно многие отдавали первенство Валиевой.

— Она может проиграть только самой себе. К сожалению, все те обстоятельства, которые возникли вокруг нее, не могли не сказаться на ее катании, и действительно, Камила Валиева проиграла самой себе, — отметил Авербух в комментарии argumenti.ru.

Он добавил, что Камила Валиева — одна из самых талантливых фигуристок. По словам Авербуха, через четыре года ей будет всего 19 лет, у нее есть все шансы сохранить спортивную форму и завоевать золото на следующей Олимпиаде.

17 февраля по итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании первое место заняла Анна Щербакова (255,95 балла), второе — Александра Трусова (251,73), третье — представительница Японии Каори Сакамото (233,13), четвертое — Камила Валиева (224,09).

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