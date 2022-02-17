«Нужно идти дальше»: Илья Авербух — о провальном прокате Валиевой в Пекине

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Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух в беседе с «Вечерней Москвой» высказал слова поддержки фигуристке Камиле Валиевой, которая заняла четвертое место по итогам женского индивидуального турнира.

— Конечно, неудача Камилы Валиевой не может оставлять равнодушным. Мы все видели этот прокат… это была совсем не та Камила, которую мы привыкли видеть. И хочется ей сказать слова поддержки. Этот путь надо пройти. Такой путь, видимо, у настоящего спортсмена. Нужно идти дальше вперед, — заключил собеседник «ВМ».

По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании первое место заняла Анна Щербакова (255,95 балла), второе — Александра Трусова (251,73), третье — представительница Японии Каори Сакамото (233,13), четвертое — Камила Валиева (224,09).

В понедельник, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Подробнее об инциденте с Камилой Валиевой читайте в материале «ВМ».