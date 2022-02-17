Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Нужно идти дальше»: Илья Авербух — о провальном прокате Валиевой в Пекине

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Олимпиада в Пекине
Спорт
«Нужно идти дальше»: Илья Авербух — о провальном прокате Валиевой в Пекине
Фото: vk/olympic_russia

Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух в беседе с «Вечерней Москвой» высказал слова поддержки фигуристке Камиле Валиевой, которая заняла четвертое место по итогам женского индивидуального турнира.

— Конечно, неудача Камилы Валиевой не может оставлять равнодушным. Мы все видели этот прокат… это была совсем не та Камила, которую мы привыкли видеть. И хочется ей сказать слова поддержки. Этот путь надо пройти. Такой путь, видимо, у настоящего спортсмена. Нужно идти дальше вперед, — заключил собеседник «ВМ».

По итогам короткой и произвольной программ в женском одиночном катании первое место заняла Анна Щербакова (255,95 балла), второе — Александра Трусова (251,73), третье — представительница Японии Каори Сакамото (233,13), четвертое — Камила Валиева (224,09).

В понедельник, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Подробнее об инциденте с Камилой Валиевой читайте в материале «ВМ».

Читайте также:
Фигурное катание Илья Авербух Камила Валиева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте