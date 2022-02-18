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МЧС Подмосковья предупредило жителей региона о мокром снеге и сильном ветре

Михаил Алимов

Общество
МЧС Подмосковья предупредило жителей региона о мокром снеге и сильном ветре
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Московской области ожидается ухудшение погоды. В субботу, 19 февраля, в регионе пойдет мокрый снег, ветер усилится, а при порывах его скорость достигнет 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Подмосковью.

— В Московской области 19 февраля ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), ветер с порывами до 18 метров в секунду, — говорится в сообщении пресс-службы.

Водителям предложили воздержаться от поездок на собственном транспорте. Пешеходам рекомендуют усилить внимательность возле дорог и, по возможности, обходить стороной шаткие конструкции.

До этого сообщалось, что в пятницу, 18 февраля, столичный регион будет находиться в южной части циклона. При облачной погоде пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один–три градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывами до 12–14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов.

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