Суд в Москве арестовал мать найденных в тяжелом состоянии восьмимесячных близнецов

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Суд принял во внимание позицию Перовской прокуратуры Москвы и заключил под стражу мать восьмимесячных близнецов, обнаруженных в тяжелом состоянии в одной из столичных квартир. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

— С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2022 года, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в ночь на 16 февраля. В одной из квартир столичного района Перово на улице Плеханова были найдены два восьмимесячных близнеца. Малышей некоторое время не кормили, а родители, которые находились дома, оказались в бессознательном состоянии из-за сильного алкогольного опьянения. Грудничков в тяжелом состоянии госпитализировали, а матери с отцом предъявили обвинение в покушении на убийство детей. «Вечерняя Москва» собрала подробности произошедшего.

Это не единственный случай ужасающего отношения родителей к детям. В пятницу, 14 февраля, 30-летняя жительница столичного района Люблино после домашних родов поместила новорожденного в пакет и выбросила из окна четвертого этажа жилого дома. Инцидент произошел на улице Ставропольской. Ребенок чудом остался жив. Его и мать экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств происшествия с новорожденным и принятие процессуального решения по данному факту.