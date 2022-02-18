Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Суд в Москве арестовал мать найденных в тяжелом состоянии восьмимесячных близнецов

Михаил Алимов

Происшествия
Суд в Москве арестовал мать найденных в тяжелом состоянии восьмимесячных близнецов
Фото: СК РФ

Суд принял во внимание позицию Перовской прокуратуры Москвы и заключил под стражу мать восьмимесячных близнецов, обнаруженных в тяжелом состоянии в одной из столичных квартир. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

— С учетом позиции Перовской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 37-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 апреля 2022 года, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в ночь на 16 февраля. В одной из квартир столичного района Перово на улице Плеханова были найдены два восьмимесячных близнеца. Малышей некоторое время не кормили, а родители, которые находились дома, оказались в бессознательном состоянии из-за сильного алкогольного опьянения. Грудничков в тяжелом состоянии госпитализировали, а матери с отцом предъявили обвинение в покушении на убийство детей. «Вечерняя Москва» собрала подробности произошедшего.

Это не единственный случай ужасающего отношения родителей к детям. В пятницу, 14 февраля, 30-летняя жительница столичного района Люблино после домашних родов поместила новорожденного в пакет и выбросила из окна четвертого этажа жилого дома. Инцидент произошел на улице Ставропольской. Ребенок чудом остался жив. Его и мать экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств происшествия с новорожденным и принятие процессуального решения по данному факту.

Читайте также:
Аресты братья-близнецы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда помогать не хочется

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Все мнения
О проекте