Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Истязали с рождения: что известно об истории с близнецами в захламленной квартире в Перове

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Истязали с рождения: что известно об истории с близнецами в захламленной квартире в Перове
Фото: Прокуратура Москвы

В одной из квартир столичного района Перово на улице Плеханова в ночь на 16 февраля были найдены два восьмимесячных близнеца. Малышей некоторое время не кормили, а родители, которые находились дома, оказались в бессознательном состоянии из-за сильного алкогольного опьянения. Грудничков в тяжелом состоянии госпитализировали, а матери с отцом предъявили обвинение в покушении на убийство детей. «Вечерняя Москва» собрала подробности произошедшего.

Деток-то с десяток

Как передает Telegram-канал Mash, помимо восьмимесячных грудничков у Татьяны и Михаила Боровых еще восемь детей. Самому старшему уже исполнилось 16 лет. Однако все они воспитываются в интернате, так как пару за длительный асоциальный образ жизни органы опеки лишили родительских прав.

Два восьмимесячных брата-близнеца жили с матерью и отцом в доме на улице Плеханова, пока родные семейной пары не обнаружили, в каких ужасных условиях малыши растут. Отмечается, что квартира, в которой Боровые проживали вместе с грудничками, была завалена мусором.

Как удалось установить следственным органам, в период с мая прошлого года по февраль нынешнего года супруги истязали близнецов, причиняя им психические и нравственные мучения, которые привели к истощению малышей. В ночь на 16 февраля, когда малышей обнаружили, они были голодные, а у одного из детей возникли проблемы с дыханием.

Видео: Прокуратура Москвы

Родителей задержали и отправили на допрос. Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила СМИ, что на момент приезда врачей в дом семейной пары супруги действительно были пьяны.

Пили и били

По словам соседей многодетной семьи, муж и жена нигде не работали и жили за счет сдачи в аренду жилья:

— Она нигде никогда не работала. Сдает две комнаты, вот на это и живут, — передает слова соседки Telegram-канал «Москва 24». Соседка также отметила, что к матери семейства часто наведывался мужчина, который предлагал покормить детей. По ее словам, пара все время «сидит дома» и никуда не выходит.

Во время допроса мать детей утверждала, что ухаживала за ними:

— Я кормила! Ну вот как вам доказать, что я детей кормила? У меня Ромочка когда заболел, кашель сильный был у малыша, он кроме питья — сок я давала — у меня ничего не пил, — говорит москвичка на видеодопросе, который опубликовала столичная прокуратура.

Объяснила задержанная и причину плохого самочувствия малышей, что стало основанием для госпитализации:

— У одного врожденный порок сердца! — сообщила мать.

Видео: Прокуратура Москвы

Допрошен был и отец двух восьмимесячных мальчиков, который не смог назвать точную дату рождения детей. Позже видео допроса было опубликовано столичной прокуратурой. Семейная пара ранее состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Пара была лишена родительских прав в отношении восьми несовершеннолетних детей 2006, 2007, 2013, 2015, 2017, 2019 годов рождения и двоих детей 2018 года рождения, передает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

После допроса супружеской пары сотрудниками Перовской межрайонной прокуратуры им предъявлено обвинение в покушении на убийство своих малолетних детей. Также в отношении пары возбуждено уголовное дело по статьям 156, 117 Уголовного кодекса РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание). Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла дело на личный контроль.

Горе-родители

В пятницу, 14 февраля, 30-летняя жительница столичного района Люблино после домашних родов поместила новорожденного в пакет и выбросила из окна четвертого этажа жилого дома. Инцидент произошел на улице Ставропольской. Ребенок чудом остался жив. Его и мать экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник. Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств происшествия с новорожденным и принятие процессуального решения по данному факту.

Днем ранее в подмосковном Чехове мать жестоко избила своего малолетнего ребенка. Как удалось установить сотрудникам местной прокуратуры, в воскресенье, 13 февраля, малыша доставили в медицинское учреждение с многочисленными травмами, нанесенными матерью. В настоящее время представители надзорного ведомства устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка родителей ребенка по исполнению ими своих родительских обязанностей.

В Свердловской области еще одна горе-мать устроила расправу над своим ребенком. Как удалось выяснить следователям регионального СК РФ, в ночь на 2 февраля текущего года подозреваемая, находясь у себя в квартире в одном из сел Каменского района, убила своего девятимесячного сына. В отношении женщины 2001 года рождения возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего».

Читайте также:
Родители Дети Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте