Истязали с рождения: что известно об истории с близнецами в захламленной квартире в Перове

Фото: Прокуратура Москвы

В одной из квартир столичного района Перово на улице Плеханова в ночь на 16 февраля были найдены два восьмимесячных близнеца. Малышей некоторое время не кормили, а родители, которые находились дома, оказались в бессознательном состоянии из-за сильного алкогольного опьянения. Грудничков в тяжелом состоянии госпитализировали, а матери с отцом предъявили обвинение в покушении на убийство детей. «Вечерняя Москва» собрала подробности произошедшего.

Деток-то с десяток

Как передает Telegram-канал Mash, помимо восьмимесячных грудничков у Татьяны и Михаила Боровых еще восемь детей. Самому старшему уже исполнилось 16 лет. Однако все они воспитываются в интернате, так как пару за длительный асоциальный образ жизни органы опеки лишили родительских прав.

Два восьмимесячных брата-близнеца жили с матерью и отцом в доме на улице Плеханова, пока родные семейной пары не обнаружили, в каких ужасных условиях малыши растут. Отмечается, что квартира, в которой Боровые проживали вместе с грудничками, была завалена мусором.

Как удалось установить следственным органам, в период с мая прошлого года по февраль нынешнего года супруги истязали близнецов, причиняя им психические и нравственные мучения, которые привели к истощению малышей. В ночь на 16 февраля, когда малышей обнаружили, они были голодные, а у одного из детей возникли проблемы с дыханием.

Видео: Прокуратура Москвы

Родителей задержали и отправили на допрос. Официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила СМИ, что на момент приезда врачей в дом семейной пары супруги действительно были пьяны.

Пили и били

По словам соседей многодетной семьи, муж и жена нигде не работали и жили за счет сдачи в аренду жилья:

— Она нигде никогда не работала. Сдает две комнаты, вот на это и живут, — передает слова соседки Telegram-канал «Москва 24». Соседка также отметила, что к матери семейства часто наведывался мужчина, который предлагал покормить детей. По ее словам, пара все время «сидит дома» и никуда не выходит.

Во время допроса мать детей утверждала, что ухаживала за ними:

— Я кормила! Ну вот как вам доказать, что я детей кормила? У меня Ромочка когда заболел, кашель сильный был у малыша, он кроме питья — сок я давала — у меня ничего не пил, — говорит москвичка на видеодопросе, который опубликовала столичная прокуратура.

Объяснила задержанная и причину плохого самочувствия малышей, что стало основанием для госпитализации:

— У одного врожденный порок сердца! — сообщила мать.

Видео: Прокуратура Москвы

Допрошен был и отец двух восьмимесячных мальчиков, который не смог назвать точную дату рождения детей. Позже видео допроса было опубликовано столичной прокуратурой. Семейная пара ранее состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Пара была лишена родительских прав в отношении восьми несовершеннолетних детей 2006, 2007, 2013, 2015, 2017, 2019 годов рождения и двоих детей 2018 года рождения, передает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

После допроса супружеской пары сотрудниками Перовской межрайонной прокуратуры им предъявлено обвинение в покушении на убийство своих малолетних детей. Также в отношении пары возбуждено уголовное дело по статьям 156, 117 Уголовного кодекса РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание). Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла дело на личный контроль.

Горе-родители

В Свердловской области еще одна горе-мать устроила расправу над своим ребенком. Как удалось выяснить следователям регионального СК РФ, в ночь на 2 февраля текущего года подозреваемая, находясь у себя в квартире в одном из сел Каменского района, убила своего девятимесячного сына. В отношении женщины 2001 года рождения возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего».