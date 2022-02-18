Столичный подросток серьезно ранил себя из-за запрета на компьютерные игры
Подросток в Москве ударил себя ножом в живот из-за запрета матери играть в компьютер по ночам. Об этом стало известно в пятницу, 18 февраля.
По данным СМИ, в ночь на 17 февраля в службу «112» поступила информация о том, что на Космодамианской набережной 17-летний подросток нанес себе ножевое ранение.
Позже стало известно, что вечером 16 февраля подросток поссорился с матерью из-за того, что мальчик часто играл на компьютере по ночам. Мать запретила несовершеннолетнему это делать.
Спустя время женщина услышала крики сына, а зайдя в комнату, увидела, что тот стоял с ножом в одной руке, а другой держался за живот, сообщает АГН «Москва».
Мать немедленно вызвала скорую помощь, пострадавшего госпитализировали в детскую больницу.
10 февраля суд Красноярского края признал виновными трех подростков по статье о терроризме. Двое ребят получили условные сроки, одному предстоит отбывать пятилетний срок в воспитательной колонии.