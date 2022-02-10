Дело канских подростков: за что игравший в Minecraft школьник получил пять лет тюрьмы

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В четверг, 10 февраля, суд в Красноярском крае признал виновными трех подростков по статье о терроризме. Двое ребят получили условные сроки, одному предстоит отбывать пятилетний срок в воспитательной колонии. «Вечерняя Москва» вспоминает основные перипетии этого уголовного дела.

Дело канских подростков

В июне 2020 года сотрудники ФСБ задержали в городе Канске трех подростков, учеников местной школы. Их подозревали в подготовке теракта.

По версии следствия, задержанные увлекались анархизмом и идеей «насильственного изменения» в России государственного строя. В октябре 2019 года подростки объединились для того, чтобы впоследствии совместно осуществить теракт в Канске, который заключался в подрыве зданий местных правоохранительных органов.

Сообщники обсуждали свои планы в соцсетях и мессенджерах. Они читали запрещенную литературу и учились изготавливать самодельные взрывные устройства (СВУ) по размещенным в интернете видеороликам. Следователи полагают, что собранные СВУ подростки испытывали «в заброшенном доме, на пустырях и стройках с целью подготовки к совершению террористического акта путем подрыва здания полиции или УФСБ».

На основании материалов ФСБ возбудила уголовное дело по статьям «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности», «Незаконное изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Летом 2021 года суд начал рассмотрение дела канских подростков. Тогда же директор ФСБ Александр Бортников заявил, что террористы ведут работу по вербовке молодежи в соцсетях и чатах онлайн-игр. По его словам, экстремисты научились создавать клоны сетевых игр, в которых имитируются «ситуации совершения терактов».

Взрыв здания ФСБ в Minecraft

По данным нескольких источников, 14-летних школьников задержали после того, как они расклеили по городу листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова (арестованного по делу о нападении на московский офис партии «Единая Россия» — прим. «ВМ»). После задержания силовики изъяли у подростков смартфоны, в которых содержалась информация о том, что они построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и в шутку планировали его взорвать.

Однако, как сообщал «Коммерсантъ», подростки собирались взорвать здание для наглядности, чтобы потом воплотить свой план в жизнь. Злоумышленники планировали подорвать конкретные отделения ФСБ и полиции.

Кроме того, в изъятых гаджетах хранились видеозаписи с подрывом СВУ. На основании этих роликов эксперты смогли установить, что каждый последующий взрыв был мощнее предыдущего. Всего же подростки изготовили и испытали четыре взрывных устройства. Испытания они проводили на пустыре и в заброшенном здании банка.

Источник издания в силовых структурах сообщил, что канские школьники вдохновлялись действиями злоумышленников, которые устроили теракты у зданий ФСБ в Архангельске и Хабаровске.

«Отбывать наказание с чистой совестью»

На этой неделе 16-летний юноша произнес в суде свое последнее слово. Молодой человек отказался признавать вину и заявил, что в случае обвинительного приговора будет «отбывать наказание с чистой совестью».

— Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать, — сказал подросток.

Суд счел школьника виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Двое других школьников получили условные сроки «в связи с сотрудничеством со следствием». Им назначили три и четыре года лишения свободы условно с испытательным периодом сроком на два года.