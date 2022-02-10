Дело канских подростков: за что игравший в Minecraft школьник получил пять лет тюрьмы
В четверг, 10 февраля, суд в Красноярском крае признал виновными трех подростков по статье о терроризме. Двое ребят получили условные сроки, одному предстоит отбывать пятилетний срок в воспитательной колонии. «Вечерняя Москва» вспоминает основные перипетии этого уголовного дела.
Дело канских подростков
В июне 2020 года сотрудники ФСБ задержали в городе Канске трех подростков, учеников местной школы. Их подозревали в подготовке теракта.
По версии следствия, задержанные увлекались анархизмом и идеей «насильственного изменения» в России государственного строя. В октябре 2019 года подростки объединились для того, чтобы впоследствии совместно осуществить теракт в Канске, который заключался в подрыве зданий местных правоохранительных органов.
Сообщники обсуждали свои планы в соцсетях и мессенджерах. Они читали запрещенную литературу и учились изготавливать самодельные взрывные устройства (СВУ) по размещенным в интернете видеороликам. Следователи полагают, что собранные СВУ подростки испытывали «в заброшенном доме, на пустырях и стройках с целью подготовки к совершению террористического акта путем подрыва здания полиции или УФСБ».
На основании материалов ФСБ возбудила уголовное дело по статьям «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности», «Незаконное изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
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Летом 2021 года суд начал рассмотрение дела канских подростков. Тогда же директор ФСБ Александр Бортников заявил, что террористы ведут работу по вербовке молодежи в соцсетях и чатах онлайн-игр. По его словам, экстремисты научились создавать клоны сетевых игр, в которых имитируются «ситуации совершения терактов».
Взрыв здания ФСБ в Minecraft
По данным нескольких источников, 14-летних школьников задержали после того, как они расклеили по городу листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова (арестованного по делу о нападении на московский офис партии «Единая Россия» — прим. «ВМ»). После задержания силовики изъяли у подростков смартфоны, в которых содержалась информация о том, что они построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и в шутку планировали его взорвать.
Однако, как сообщал «Коммерсантъ», подростки собирались взорвать здание для наглядности, чтобы потом воплотить свой план в жизнь. Злоумышленники планировали подорвать конкретные отделения ФСБ и полиции.
Кроме того, в изъятых гаджетах хранились видеозаписи с подрывом СВУ. На основании этих роликов эксперты смогли установить, что каждый последующий взрыв был мощнее предыдущего. Всего же подростки изготовили и испытали четыре взрывных устройства. Испытания они проводили на пустыре и в заброшенном здании банка.
Источник издания в силовых структурах сообщил, что канские школьники вдохновлялись действиями злоумышленников, которые устроили теракты у зданий ФСБ в Архангельске и Хабаровске.
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«Отбывать наказание с чистой совестью»
На этой неделе 16-летний юноша произнес в суде свое последнее слово. Молодой человек отказался признавать вину и заявил, что в случае обвинительного приговора будет «отбывать наказание с чистой совестью».
— Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать, — сказал подросток.
Суд счел школьника виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Двое других школьников получили условные сроки «в связи с сотрудничеством со следствием». Им назначили три и четыре года лишения свободы условно с испытательным периодом сроком на два года.