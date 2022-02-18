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В Главархиве рассказали о строительстве Киевского вокзала

Михаил Алимов

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В Главархиве рассказали о строительстве Киевского вокзала
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

На месте Киевского вокзала раньше располагалась Дорогомиловская ямская слобода. Началось все с крестьян, подрабатывающих извозом, затем на удобной площадке обосновались ямщики. В конце XIX века правительство Российской империи одобрило строительство путей от Москвы до Брянска. Так началась история Брянского, а теперь и Киевского вокзала.

Изначально он был деревянным и не очень удобным для посетителей. В 1912 году архитектор Иван Рерберг получил заказ на создание проекта еще одного здания Брянского вокзала. Здание возвели в 1914-1918-ые годы в стиле неоклассицизм с элементами ампира. Первые поезда отправились от нового вокзала 18 февраля 1918 года. Киевским он стал именоваться в 1934 году, а еще спустя три года здесь открыли одноименную станцию метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Главархив рассказал о развитии почтовой службы в Москве в начале 1940-х годов. Потребность в расширении почтовой сети появилась в Москве в конце 1930-х годов. Тогда город получил статус четырехмиллионника, и почтальонам приходилось много и усердно работать.

В январе 1940 годов Моссовет выпустил документ с планом развития сети почтовых отделений. Тогда планировалось открыть 20 новых отделений связи и преобразовать еще четыре.

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