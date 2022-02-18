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Россия распространила в СБ ООН материалы о военных преступлениях Киева

Ирина Игнатенко

Общество
Россия распространила в СБ ООН материалы о военных преступлениях Киева
Фото: president.gov.ua

Постпредство России при ООН распространило среди членов Совбеза материалы Следственного комитета и RT о преступлениях украинских военных с применением запрещенных методов военных действий.

— Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств — членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное, — сообщил на заседании Совбеза ООН замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Конфликт на востоке Украины длится более семи лет, за это время его жертвами стали более 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня.

В настоящее время ВСУ сосредоточили в Донбассе половину личного состава армии и осуществляют обстрелы с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и европейские страны.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что преступления Украины замалчиваются Соединенными Штатами и НАТО. Речь идет о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе.

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