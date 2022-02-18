Кирилл Пуртов: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столица вошла в пятерку самых освещенных городов мира и является первой по этому показателю в России. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По вечерам в городе зажигают 659 тысяч светильников, из которых 350 тысяч используют для архитектурного и ландшафтного освещения. Остальные выполняют функциональное освещение дорог и улиц.

В 2020 году количество светильников выросло на 5,6 процента, но расход электроэнергии снизился на 1,1 процента. Это произошло благодаря использованию энергоэффективных светильников.

— С 2011 года в Москве реализуется государственная программа «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», одной из целей которой является снижение энергоемкости валового регионального продукта города. В настоящее время столица входит в топ-5 российских регионов по объему бюджетных инвестиций в мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Эти принципы заложены во все инфраструктурные программы города Москвы, — рассказал Пуртов.

По словам заместителя министра экономики России Ильи Торосова, российские регионы продолжают сокращать расход электроэнергии. Так, в 2020 году удалось уменьшить расход на 9,7 процента.

До этого заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице модернизировали пять крупных городских энергоподстанций. Работы прошли на подстанциях «Ленинская», «Иловайская», «Дубровская», «Гавриково» и «Новоспасская», которые в общей сложности обеспечивают электроэнергией более 1,1 миллиона москвичей.