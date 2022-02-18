«Риски очень высокие»: врачи объяснили, почему выздоровление Жириновского будет долгим

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При высоком проценте поражения легких из-за коронавируса сложно сделать однозначный прогноз того, через какое время организм сможет восстановиться. Минимальный срок полного восстановления — полгода. Об этом рассказали пульмонологи, опрошенные «Вечерней Москвой», комментируя новость об улучшении состояния Владимира Жириновского.

Как отметил врач-пульмонолог клинической больницы «РЖД-Медицина» Вячеслав Овечкин, в случае с Жириновским ситуация осложняется попаданием на ИВЛ.

— Никто не сможет сказать, сколько он будет восстанавливаться. Риски очень высоки были изначально, когда он попал на ИВЛ с большим процентом поражения легких. Каких-то прогнозов делать сейчас нельзя, — уверен специалист.

Даже если сейчас политик пошел на поправку, отметил собеседник «ВМ», это не значит, что ему в какой-то момент не станет хуже: могут присоединиться бактериальные осложнения.

Делать прогнозы относительно сроков восстановления сложно и из-за возраста политика, подчеркнул врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

— У него такой уже возраст — 75 лет, поэтому никаких прогнозов в этом случае не происходит. Потому что заболевание связано с тромбозом — тромбы дают серьезные осложнения. Это может неприятно кончиться, — рассказал специалист.

Пурясев обратил внимание, что длительное сокрытие Жириновским болезни перед попаданием в больницу усугубило течение коронавируса.

Своевременное обращение Жириновского к врачам могло бы помочь избежать тяжелого течения, подчеркнул Овечкин.

— Сокрытие болезни не должно повлиять на срок восстановления. Возможно, если бы он обратился раньше, не дошло бы до такого тяжелого течения. Но на самом деле сказать наверняка нельзя. У людей, которые рано обращаются к врачу и начинают активно лечиться, тоже поражение легких достаточно тяжелое наблюдается, — рассказал специалист.

Пурясев заметил, что в случаях, аналогичных ситуации с Жириновским, полное восстановление длится минимум полгода. Одышка, нарушение когнитивных способностей и другие последствия могут сохраняться в течение года, уточнил собеседник «ВМ».

После выхода из больницы политику нужно будет проходить терапию, отметил Пурясев.

— Сначала надо ему выбраться из острого процесса, а потом уже заниматься ЛФК. Надо будет рассасывать любыми способами микротромбы. Назначаются препараты, которые разжижают кровь, рассасывают тромбы, снимают воспалительный процесс, борются с возможной инфекцией, которая может навалиться в любое время, — заключил он.

Российский политик Владимир Жириновский идет на поправку. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, несмотря на положительную динамику, Жириновскому еще требуется наблюдение специалистов.

— Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Мы выражаем также слова благодарности всем врачам и нашим гражданам, которые шлют теплые слова на его имя, — сказал он.

9 февраля стало известно, что Владимир Жириновский госпитализирован в Москве с коронавирусом. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19. Поражение легких у политика оценивалось в 50–75 процентов.