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Валиеву и всех призеров Олимпиады в Пекине представят к госнаградам

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Валиеву и всех призеров Олимпиады в Пекине представят к госнаградам
Фото: vk/olympic_russia

Фигуристку Камилу Валиеву и всех российских победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине представят к госнаградам. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта в пятницу, 18 февраля.

— Представят к госнаграде всех победителей Олимпийских игр, призеров, их тренеров, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

3 февраля правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей.

За второе место участнику Игр полагается вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей, а за третье — 1,7 миллиона. Вознаграждение также получат тренеры и те, кто сопровождает олимпийцев.

4 февраля в Пекине начались 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.

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