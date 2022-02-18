Более 86 миллионов россиян привились от COVID-19 первым компонентом вакцин

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Вакцинацию от коронавируса первым компонентом провели 86,6 миллиона раз в России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 18 февраля.

— По состоянию на 18 февраля вакцинация первым компонентом проведена 86 690 920 раз, вакцинация полного цикла — 82 609 487 раз, — приводит слова Голиковой сайт оперштаба.

4 февраля невролог Виктория Дорофеева рассказала «ВМ», что опасность «долгого» COVID-19 заключается в том, что инфекция переходит в хроническую форму, а сам человек остается носителем вируса и может заразить окружающих. При этом страдает не только физическое, но и психическое состояние пациента, отмечает врач. По словам невролога, самые частые осложнения в психической сфере — нарушение концентрации внимания, снижение памяти, утомляемость, тревожные и депрессивные расстройства, бессонница.

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9 февраля иммунолог Николай Крючков заявил «ВМ», что после завершения пандемии коронавирус может перейти в разряд сезонных заболеваний. При этом вирус будет опаснее сезонного гриппа, добавил он.

Специалист обратил внимание, что при схожей летальности сезонный коронавирус будет значительно более заразным. Однако до этого еще должно пройти время, так как сейчас летальность «омикрона» выше летальности гриппа, подчеркнул Крючков. Иммунолог заметил, что в нынешних условиях важно заниматься «сглаживанием» волн коронавируса.