Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Трамваи № 26 задерживаются на улице Кржижановского из-за ДТП. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в пятницу, 18 февраля.

Там уточнили, что инцидент случился в районе остановки «Новочеремушкинская улица». В Telegram-канале призвали граждан быть внимательными на дорогах и следить за объявлениями водителей.

17 февраля стало известно, что движение трамваев 4пр, 7 и 13 по Преображенской улице восстановили после произошедшего на путях ДТП. Маршруты трамваев были временно изменены из-за аварии, которая произошла на путях возле остановки «Преображенская площадь».

До этого сообщалось, что несколько трамваев задерживаются на столичной улице Рогожский Вал из-за аварии на путях. По предварительной информации, водитель одной из машин выехал на трамвайные пути в неположенном месте и столкнулся с трамваем. Из-за этого маршруты временно изменили. Дептранс советовал внимательно следить за расписанием.

Также в ведомстве посоветовали водителям быть внимательнее во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей. На обособленных путях установлены камеры, которые фиксируют нарушения ПДД.