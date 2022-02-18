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Суд заменил брату Навального условный срок на год колонии

Иван Юминов

Происшествия
Суд заменил брату Навального условный срок на год колонии
Фото: пресс-служба суда

Люблинский суд Москвы заменил брату Алексея Навального Олегу условное заключение реальным сроком длиной в год. Об этом сообщил судья Владимир Кузнецов в пятницу, 18 февраля.

— Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене условного осуждения на реальное в колонии строгого режима, — огласил решение судья.

Представление было внесено ФСИН из-за того, что Олег Навальный не встал на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, как того требуют условия наказания. При этом он, по всей видимости, находится в настоящее время вне пределов России.

15 февраля сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продолжит 21 февраля исследование доказательств по новому делу в отношении Алексея Навального. Выбор этой даты объясняется тем, что на среду, 16 февраля, у Навального назначено свидание с женой, отмена которого была бы нарушением его прав.

Лефортовский суд на выездном заседании в исправительной колонии № 2 в Покрове начал рассмотрение дела Навального, который обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду. Жену Навального Юлию пустили на заседание.

Гособвинитель сообщила, что Алексей Навальный похитил около 2,7 миллиона рублей. По ее словам, эти средства пожертвовали граждане, поверившие в то, что они отправляют деньги на борьбу с коррупцией.

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